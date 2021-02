tmw radio Italiano: "Non riesco a immaginare il mio futuro. Penso solo allo Spezia"

Nella sua intervista a TMW Radio, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del suo futuro: "La risposta è scontata, per il momento devo pensare settimana dopo settimana. Il cambio di proprietà è avvenuto in velocità, i nuovi proprietari sono entrati da poco e vedremo quali saranno i loro programmi. Ho conosciuto un emissario che è anche l'amministratore delegato. La famiglia Platek non l'abbiamo conosciuta ma so che presto verranno a La Spezia. Non riesco a immaginare il mio futuro, sono partito da categorie inferiori e ho sempre fatto un salto ottenendo buoni risultati. Non so dove sarò nei prossimi anni, la testa ce l'ho solo nel presente e a raggiungere l'obiettivo con lo Spezia. Mi hanno sempre detto che le categorie superiori sarebbero state difficili, adesso sono in A e voglio fare il meglio".

Clicca sul podcast per l'intervista.