tmw radio Jacobelli: "Bivio Juve. Critiche ingiuste a Fonseca, Gattuso da confermare"

vedi letture

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto durante l'editoriale su TMWRadio per analizzare i temi caldi del momento:

Prandelli ha dimostrato ancora una volta il suo spessore umano:

"La sua scelta gli fa onore. E pure la Fiorentina stava uscendo dal guado. Con il senno di poi si possono fare molte valutazioni, ma a suo tempo i viola hanno voluto dare uno scossone a una situazione che stava diventando preoccupante. Prandelli sembrava essere l'uomo giusto. Nessuno avrebbe mai immaginato l'epilogo della sua seconda esperienza alla Fiorentina".

Allegri è tornato a parlare: lo vedremo su una panchina il prossimo anno?

"Sì, sono d'accordo. Il ritorno sulla scena mediatica di Allegri ha di nuovo riproposto la candidatura dell'allenatore italiano, il più vittorioso nell'ultimo decennio, per una panchina di A".

Quale sarà il futuro di Pirlo?

"Come ogni allenatore, Pirlo sa che sono i risultati a determinare sfortune e fortune di una carriera. La Juventus in estate si troverà di fronte a un bivio: continuare con Pirlo, rinnovandogli la fiducia, o scegliere un altro allenatore. Un cambio in corsa se dovessero arrivare risultati negativi? Non mi pare che sia un'opzione presa in considerazione dalla società. Adesso ci sarà il derby, il 3 aprile, con il Torino assetato di punti. Sarà molto importante".

Più che Allegri, potrebbe essere Mancini il profilo giusto per la Juventus?

"Mancini si è legato alla Federazione fino al Mondiale del 2022. E Gravina più volte ha dichiarato di voler proseguire con lui. Poi la scelta spetta al tecnico che sta lavorando molto bene. Ha fatto qualcosa di formidabile negli ultimi anni, dopo le macerie di Ventura. Eravamo al posto numero 21 nel ranking della FIFA, ora siamo al 10°. Allegri domenica ha usato parole significative, sottolineando come sia rimasto ottimo il rapporto con Agnelli".

Il Napoli sta tornando con prepotenza in zona Champions:

"Era nell'ordine naturale delle cose che la squadra di Gattuso, una volta ritrovati i titolari, sarebbe risalita. Le critiche di un mese fa non tenevano conto delle criticità che ha dovuto affrontare il tecnico azzurro. Ha giocato partite senza 7-8 giocatori. Sarei favorevole alla prosecuzione del rapporto".

Fonseca è sempre nell'occhio delle critiche:

"Bisogna sempre ricordare da dove è partito il portoghese. E poi Fonseca è l'unico tecnico capace portare di una squadra italiana avanti in Europa fino a dei quarti di finale. Non si tiene conto di nulla, neanche degli ostacoli che ha superato, e così alla prima sconfitta viene inondato da critiche. Le ho trovate eccessive e non capisco perché avviene ciò. La Roma è tutt'ora in corsa per un posto in Champions e può ancora vincere l'Europa League, trofeo che in Italia manca dal '99".