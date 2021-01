tmw radio M. Serena sul contatto Lukaku-Quarta: "Regolare. L'ho visto così da subito"

vedi letture

Nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, l'allenatore Michele Serena ha analizzato anche alcuni episodi di Fiorentina-Inter di Coppa Italia, tra cui il presunto fallo di Lukaku su Martinez Quarta in occasione del gol decisivo: "Mi sembra un contatto di gioco, non ho visto colpi forti da far pensare a falli o fischi dell'arbitro. Hanno aspettato anche un attimo per avere conferma dal VAR, ma l'impressione sin da subito è sembrata quella".