A parlare di Lazio a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex centrocampista Stefano Mauri. Queste le sue parole di ieri: "Non mi meravigliano le parole di Sarri, lo conosciamo dai tempi di Empoli, è un allenatore che vuole aggredire alto gli avversari, vuole una linea difensiva alta. Lavorerà molto su questo, anche perché la Lazio è stata sempre abituata a difendere a tre. Dovrà essere bravo a entrare subito nella testa dei giocatori, cambierà il modo di difendere e attaccare. Non bisogna avere fretta, sarà un cambiamento lungo ma Sarri saprà far divertire i tifosi della Lazio".