Onofri difende Gattuso: "Il Napoli può fare meglio, ma me lo terrei stretto"

A commentare le notizie del campionato, ieri a Maracanà su TMW Radio, è stato l'ex calciatore Claudio Onofri. Ecco un estratto delle sue parole: "Il Napoli ha la rosa giusta per pensare in grande? Ha almeno 14-15 elementi di qualità. A centrocampo e soprattutto in attacco sono coperti. Se analizziamo le rose di Inter e Juve, complessivamente hanno qualcosa di più, non solo sul Napoli ma anche su Roma e Milan".

Come vede Gattuso?

"Questo Napoli ogni tanto si blocca. Io lo prenderei dappertutto, è un personaggio molto positivo in questo mondo del calcio che non è così schietto come lui. I risultati non sono deludenti, si può fare meglio ma me lo terrei stretto".