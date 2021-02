tmw radio Pasqualin: "Gattuso è leale e non le manda a dire nemmeno a De Laurentiis"

vedi letture

L'avvocato Claudio Pasqualin ha parlato a TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, commentando le ultime evoluzioni del calciomercato: "Se le notizie sono Scamacca che rimane al Genoa e Rugani che va al Cagliari dopo aver sfiorato Torino e Bologna, beh, l'eccitazione diciamo che è relativa".

Cosa ne pensa dello scambio sfumato Dzeko-Sanchez?

"In altri tempi quei tre milioni non sarebbero stati un problema... Al di là della particolarità della situazione che vive un'Inter in vendita, tra virgolette, dico che ho sempre pensato che fosse un'operazione senza alcun senso".

Un bene quindi non averla fatta?

"Ma sì, tifassi Inter sarei rammaricato perché avrei fatto un bel colpo. Tra i due credo ci avrebbero guadagnato loro...".

Quale operazione le è piaciuta di più?

"Seguo la MLS, ho visto Reynolds e credo che il suo profilo possa essere interessante. Mi viene da dire lui: lestissima la Roma ad infilarsi al posto del Benevento per averlo adesso".

Kokorin alla Fiorentina le è piaciuto?

"Lo conosco e penso di poter dire che, al di là della letteratura che accompagna la sua vita civile, sia un giocatore valido. Io l'avrei preso. Non conosco molto bene invece questo ragazzo che ha preso il Parma, Zirkzee: ovvio che nel Bayern giocasse poco, con certi mostri... La pandemia però dovrebbe farci pensare a come tornare a valorizzare i nostri ragazzi. Vorrei una norma federale che favorisca la presenza in campo di sette-otto giocatori italiani".

Le parole di Gattuso preludono a un addio a giugno?

"Non credo. Rino lavora professionalmente ma le cose non le manda a dire, esce spesso dalle convenzioni e dai canoni secondo cui andrebbero dette solo ovvietà e banalità, anche se parla col presidente. Corretto e leale, sa bene come sia sul filo dei risultati come tutti. Il momento è di dialettica molto accesa, senza dubbio, ma lui tira dritto e finché i risultati gli daranno ragione non si può discutere. Se poi le cose andranno male, anche lui finirà in discussione".

Cosa c'è nel futuro dell'Inter?

"Va capita la situazione, perché in Cina sono tremendi... Per dire, prova a non vaccinarti, poi lo vedi che succede. Se hanno deciso di chiudere i rubinetti lo fanno, e Suning ha l'ordine di disimpegnarsi perché non vogliono più buttare via soldi nel calcio straniero: con l'appeal che ha l'Inter, legittimo auspicare che la cosa si risolva, ma il momento è delicato. La squadra è forte, l'allenatore un vincente e si candidano prepotentemente allo Scudetto".