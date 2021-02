tmw radio Pistocchi: "Milan sorprendente. Grande mercato, il segreto è Massara"

Il giornalista Maurizio Pistocchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così del Milan: "Mi sorprende. Non pensavo all'inizio potesse fare così. Ha trovato un grande leader in Ibrahimovic, oggi grazie a lui ci si allena molto intensamente. Il gruppo si è consolidato, ci credono, poi è stato fatto un ottimo mercato. Il segreto è Massara, che ha lavorato con Sabatini ed è una risorsa importante, che ha portato ottimi giocatori. Credo che lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Inter e Juventus sono più forti a livello di rosa, ma il Milan è lì. La Juventus può fare molto meglio a livello di gioco. Con questa idea di calcio farà fatica anche col Porto. Ha le potenzialità per fare di più e meglio".