"Schick ha fatto un gol che rimarrà per sempre nella storia, ne parleranno generazioni. Ma non per questo deve essere considerato un fenomeno ora". Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto nell'editoriale di TWM Radio. Di seguito le sue parole e il podcast integrale:

Hai la sensazione che Ceferin debba guardarsi intorno?

"Mai avuto dubbi sul fatto che Juventus, Real e Barcellona avrebbero partecipato alla prossima Champions. E sempre più convinto che Ceferin un passo indietro lo dovrà fare: se non dovesse accadere, cosa che credo, rimarrà solo. Ho l'impressione che stia distruggendo il consenso, sta andando oltre. Non durerà tantissimo continuando con la politica del 'io sono il capo e decido tutto io'. Mi sorprende la posizione neutrale di alcuni club, soprattutto dagli inglesi. La Uefa ha paura di perdere il controllo dei soldi, altro che la meritocrazia nel calcio..."

Il futuro di CR7?

"Se Ronaldo andrà via, come credo, sceglierà lui, dove e le modalità. La Juventus non può fare nulla, come il Barcellona con Messi e come non si potrà fare con Mbappè e Haaland tra qualche anno".

Chi è la favorita per Euro 2020?

"Voglio capire bene la Spagna, nonostante il pareggio il ritmo mi ha impressionato. Non so se Luis Enrique abbia perso di vista la situazione o sappia benissimo cosa serva per arrivare in fondo. Credo che possa vincere l'Europeo, mentre la Francia deve cambiare registro ed esprimere tutto il proprio potenziale. Ieri non lo ha fatto, vedremo. Non mi ha fatto impazzire il Portogallo, ma il calcio è imprevedibile e saranno decisivi i dettagli. Sull'Italia non mi esprimo, mi piace e voglio godermela".