Scanzi: "Mandzukic può essere un colpo clamoroso o un buco in acqua"

A TMW Radio, ieri durante Maracanà, il giornalista Andrea Scanzi ha parlato del Milan. Di seguito un estratto dell'intervista: "L'acquisto di Mandzukic può essere un colpo clamoroso o un buco in acqua. Bisogna capire come sta, perché se arriva il giocatore della Juve di Allegri allora è un colpo, ma è fermo da un anno. Un conto è stare in palestra, un altro è rimettersi in campo in punta di piedi in questo Milan. Aspetto per giudicarlo, almeno nelle prime cinque partite".