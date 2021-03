tmw radio Scanziani: "Inter, non montarti la testa. O rischi anche con l'ultima"

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Scanziani a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sull'Inter, che ha accumulato diversi punti di vantaggio sul Milan. Non abbastanza tuttavia per l'ex nerazzurro. "E' ancora presto, ci sono ancora tante partite da fare. Finchè non c'è una certezza è sempre meglio pensare partita per partita, senza montarsi la testa. Altrimenti rischi anche di perdere con l'ultima in classifica. Si deve sempre pensare di essere in salita".