tmw radio Sconcerti: "Juve-Roma, se gli ospiti fanno la partita sono guai per Pirlo"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti parla di Juventus-Roma, big match del sabato pomeriggio: "Sono curioso di vedere come la Roma entra in campo. Troppe volte in queste partite la Roma è scomparsa. Se entra in campo per fare la partita, con la convinzione di essere una grande squadra, può mettere in grande difficoltà la Juve. Altrimenti perde e anche abbastanza nettamente".

Fiorentina-Inter, che partita sarà? Quanto possono pesare le ultime parole di Conte?

"Ha detto una cosa reale. E' uan situazione che non aiuta, ma la cosa fondamentale è che l'Inter paghi gli stipendi. Questo influisce sui calciatori".