Sconcerti: "Pirlo persona complessa, non riesce a trasmettere tutto"

In una lunga analisi, su TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha analizzato così il duro ko della Juventus di mercoledì, che getta ombre sulla scelta di Pirlo: "Non so dire se è presunzione o speranza. A me Pirlo piace ma è una persona complessa, non credo riesca a trasmettere tutto quello che dovrebbe alla squadra. E' una persona fredda, ma l'energia in certe occasioni deve arrivare. Per me la squadra ancora non ha capito cosa fare".

Ci possono essere ripercussioni dopo questo ko?

"Dovesse non passare il turno, ma non ci voglio pensare. Per passare serve veramente poco. E' la quarta sconfitta nelle ultime dieci partite. Era cresciuta e in poche partite ha dimenticato tutto. Non è una squadra da vertice questa".