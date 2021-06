tmw radio Torchia: "Cherubini manager già affermato, è nei meccanismi della Juventus"

L'agente Davide Torchia, che ha Rugani tra i suoi assistiti, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato della figura di Cherubini, nuovo ds della Juventus: "In Italia quando sei a comandare e dirigere un club importante attirerai in automatico le critiche di tutti. Personalmente Cherubini mi pare un manager già affermato, non scordiamoci poi in quale team di lavoro sia cresciuto. C'è stima personale con Agnelli, Nedved, con l'allenatore... Come ribaltone è più soft, anche perché è stato fatto a giugno. Cherubini è già dentro i meccanismi, non credo provochi disagi. Per me hanno fatto bene così".