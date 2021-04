tmw radio 'Var room', Dini e Orso: "Vi spieghiamo le tempistiche della squalifica di Buffon"

Consueto appuntamento del mercoledì con la 'Var Room'. In diretta su TMW Radio, gli avvocati Giulio Dini e Federico Orso spiegano i perché e le tempistiche della squalifica di Buffon per blasfemia. Di seguito un estratto e il podcast completo:

"Della questione frasi blasfeme avevamo già deciso di parlarne. La vicenda di Buffon è piena di risvolti. Stiamo parlando di Parma-Juventus del 19 dicembre. Ed è di ieri la decisione della corte federale d'appello di squalificare il portiere della Juventus per una giornata. Come è possibile? Era l'ultimo minuto e l'arbitro non l'ha sentita. Non è stata percepibile neanche in diretta tv, perché Guidolin, voce tecnica di Dazn, l'ha coperta parlando. Tutto ciò che non è nel bollettino dell'arbitro, non arriva al giudice sportivo, ma finisce davanti ai giudici federali. Ora in questo caso, non avendo l'arbitro sentito la bestemmia, non l'ha riportata: ecco perché non è stato punito subito Buffon. Poi la questione è stata rilanciata da alcuni quotidiani e si è arrivati alla squalifica di ieri".