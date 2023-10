tmw Retroscena Miranda-Milan, poteva arrivare già in estate con Saelemaekers al Betis

Il Milan ha bloccato Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto col Betis Siviglia, e proverà ad anticipare il suo arrivo già a gennaio. Tra questa settimana e la prossima ci sarà un confronto con la società andalusa per capire le loro intenzioni: dovesse arrivare l'ok, il club rossonero pagherebbe un indennizzo da 2-3 milioni di euro per portare Miranda a Milano nella prossima finestra di calciomercato.

Ma Miranda era un obiettivo del Milan già la scorsa estate: in quell'occasione, il club rossonero provò a imbastire uno scambio col club andaluso mettendo sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers. La trattativa però non andò a buon fine principalmente per due motivi: in primis perché la società andalusa non era convinta dello scambio, ma anche perché il Milan voleva definire il suo acquisto con la contemporanea cessione di Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese che - dopo aver rifiutato Bologna, Werder Brema e più di un club in Turchia - diede il suo avallo alla cessione a titolo temporaneo solo quando a farsi avanti fu il Fulham nelle ultime ore di calciomercato.