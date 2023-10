tmw Roma, contusione al piede per N'Dicka. Problemi anche per Azmoun

José Mourinho dovrà fare la conta per la sfida di giovedì contro lo Slavia Praga. Le prime diagnosi hanno confermato una contusione al piede destro per Evan N'Dicka, il centrale ivoriano verrà valutato nei prossimi giorni ma potrebbe tornare a disposizione già per il match d'Europa League. Da capire invece l'entità dell'infortunio di Sardar Azmoun - l'iraniano, entrato col piglio giusto, ha colpito il palo nei minuti finali contro il Monza -, fermato da un fastidio al polpaccio destro.

I due giocatori verranno valutati nelle prossime ore, con lo Special One che dovrà capire anche come gestire il doppio impegno. Domenica prossima i giallorossi saranno impegnati a San Siro contro l'Inter.