tmw Roma, nome nuovo per la difesa: piace Pirola della Salernitana

Nuovo nome per la difesa della Roma. A caccia di un rinforzo nel reparto arretrato in vista del mercato di gennaio, secondo quanto raccolto da TMW il club è pronto a bussare in casa Salernitana per chiedere informazioni su Lorenzo Pirola, centrale classe 2002 della squadra di Filippo Inzaghi.

I numeri di Pirola. Riscattato per 5 milioni di euro in estate dall'Inter - a cui andrà il 15 per cento sul plusvalore in caso di cessione - il difensore ha disputato dodici giornate in questa stagione col club campano, trovando continuità sia con Paulo Sousa che con il suo successore e confermando a livello personale le buone prestazioni dello scorso campionato.

Per Pirola hanno chiesto informazioni nelle scorse settimane anche alcuni club esteri, soprattutto dal Belgio, senza riscuotere grandi consensi sia con il difensore che con la Salernitana. L'arrivo della Roma, viceversa, potrebbe cambiare le carte in tavola: la valutazione dei granata si aggira sugli 8-10 milioni.