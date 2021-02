tmw Rugani al Bologna, fase di stallo: serve l'accordo tra Juventus e Rennes

vedi letture

Sembrava tutto pronto per le strette di mano, sono sorti invece in questi minuti problemi per Daniele Rugani al Bologna. Il Rennes ha dato l'ok per liberarlo e anche la Juventus per girarlo agli emiliani ma manca l'intesa economica tra Juventus e Rennes sulla cifra che i francesi chiedono per rescindere il prestito. Attesi aggiornamenti.