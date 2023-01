tmw Salernitana, le cifre di Nicolussi Caviglia: 8 milioni per il riscatto, controriscatto Juve a 10

Hans Nicolussi Caviglia è da oggi ufficialmente un giocatore della Salernitana, con il centrocampista arrivato in Campania dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconero. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i granata lo potranno acquistare al termine della stagione per 8 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora potrà poi riportarlo alla base per 10.