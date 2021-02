tmw Sampdoria, Bereszynski: "Prossime tre partite molto importanti ma ora testa all'Atalanta"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski si è soffermato sulle prossime tre gare dei blucerchiati contro Atalanta, Genoa e Cagliari: "Le prossime partite sono molto importanti perchè se le vinciamo possiamo avvicinarci al traguardo della salvezza. Sappiamo però che l'Atalanta è una squadra molto forte e nell’ultima sfida di campionato ha battuto il Napoli. Poi ci sarà il derby che è una partita bellissima e molto importante non solo per la classifica ma anche per la città e tifosi. Poi ci sarà il Cagliari, squadra per cui ogni partita sarà molto importante. Pensiamo però gara per gara e quindi all'Atalanta".