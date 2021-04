tmw Schalke verso la Zweite, occasione Mascarell: lo spagnolo può sbarcare in Serie A

Una delle occasioni di mercato di casa Schalke 04 si chiama Omar Mascarell. Che è una colonna che sta provando a sorreggere una formazione, quella di Gelsenkirchen, che sembra inesorabilmente destinata a retrocedere in Zweite Bundesliga. Anni di difficoltà, sulla linea di galleggiamento, adesso è a soli 10 punti fatti in 26 partite, con la retrocessione che pare solo questione di matematica. Servirebbe un miracolo allo Schalke, che pure in rosa ha fior di giocatori. Quasi tutti stanno steccando, eccezion fatta per alcuni giovani come Malick Thiaw, un senatore come Sead Kolasinac, ma poc'altro. Tra chi ha retto quel che è rimasto della baracca c'è senza dubbio Mascarell: il club tedesco chiede 5 milioni di euro ma la retrocessione porterà senza dubbio i prezzi a crollare. E l'entourage di Mascarell, secondo quanto raccolto in Spagna da Tuttomercatoweb.com, avrebbe aperto la porta a un futuro in Italia. Da dove più di una squadra inizia a bussare.