tmw Sorpresa a centrocampo nella Juventus: idea Nandez in caso di un addio

La Juventus è l'assoluta protagonista di questa sessione di mercato nell'ultima settimana di trattative. il primo nome, complicato, resta Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach . In scadenza coi tedeschi, la società chiede però 7 milioni per liberarlo ora e tra commissioni pesanti e contratto lungo, il giocatore potrebbe aspettare l'estate con le mire inglesi. La Juventus però ci proverà ma tutto resta vincolato agli addii: riprenderanno da oggi i contatti per Arthur all'Arsenal, ma i Gunners devono alzare l'offerta per la Juve e cambiare formula dando garanzie future d'acquisto. Poi il caso Aaron Ramsey, che ha proposte in Premier League (Crystal Palace su tutti) ma al momento non dà risposte positive e Rodrigo Bentancur sul quale c'è l'Aston Villa (ma il 35% di una eventuale cessione dovrebbe finire nelle casse del Boca Juniors).