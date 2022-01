tmw Nandez-Torino, la richiesta del Cagliari: oggi summit con gli agenti. Diawara alternativa

Nahitan Nandez è il primo obiettivo del Torino per rinforzare il suo centrocampo. La richiesta del Cagliari per il cartellino del centrocampista uruguagio è di 18 milioni di euro complessivi, tre per il prestito e 15 per il riscatto a fine stagione. Cifre impegnative, sulle quali la società granata sta riflettendo: oggi ci sarà un summit con l'entourage del giocatore per capire se ci sono i margini per andare avanti ma, intanto, il Torino sta prendendo in seria considerazione anche le alternative. E in questo senso, proseguono i contatti con la Roma per Amadou Diawara: Tiago Pinto è al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista ex Napoli e il Toro, non dovesse andare a buon fine la trattativa per Nandez, è pronto a virare su di lui.