tmw Spezia a caccia del terzino: accordo con Rispoli, si discute col Crotone

Andrea Rispoli obiettivo finale dello Spezia in questo mercato invernale, dove i liguri hanno messo in cima alla lista degli obiettivi un laterale destro dopo il ko di Ferrer. L'ex difensore del Lecce, ora al Crotone, ha già detto sì a Meluso, che ora sta trattando con il club pitagorico per ottenere il sì della famiglia Vrenna. L'ipotesi sarebbe uno scambio con Jacopo Sala, che andrebbe in Calabria con Rispoli a fare il tragitto inverso, ma c'è da verificare la fattibilità dell'operazione e il gradimento dei pitagorici alla proposta dei liguri.