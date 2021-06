tmw Sydney van Hooijdonk oggi a Bologna: nelle prossime ore visite mediche per il classe 2000

Colpo in attacco sempre più vicino per il Bologna. Il club felsineo, infatti, sta chiudendo il trasferimento in rossoblù di Sydney van Hooijdonk, attaccante svincolato dopo l'esperienza al Nac Breda. Figlio d'arte, nella passata stagione ha segnato 16 gol in 31 partite, da oggi il giocatore classe 2000 si trova a Bologna e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma ufficiale.