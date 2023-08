tmw Tinti dopo l'incontro con l'Inter: "Audero più di un'idea". Poi annuncia il rinnovo di Inzaghi

"Audero? E' più di un'idea". Parole di Tullio Tinti, agente tra gli altri del portiere della Sampdoria, al momento dell'uscita dalla sede dell'Inter. Tra le altre cose, infatti, si è parlato della possibilità dell'arrivo del blucerchiato classe '97 in nerazzurro. "Può essere un'opportunità importante per lui? Sì assolutamente, è un portiere che ha fatto benissimo questi anni. Operazione in prestito? Questo dovete chiederlo all'Inter".

Spazio anche al rinnovo di mister Simone Inzaghi, in scadenza nel 2024. Quanto è vicino prolungamento dell'allenatore con l'Inter? "L'ha già fatto lui in tournée in Giappone - annuncia Tinti -, adesso sarà formalizzato. Un anno in più".

Ecco le immagini di Tinti all'uscita dalla sede dell'Inter: