tmw Torino partito per la Val Gardena: il ritiro granata si svolgerà a Santa Cristina

Il Torino è partito per la Val Gardena, la squadra di Ivan Juric ha lasciato lo stadio Olimpico Grande Torino e si trasferirà a Santa Cristina per il ritiro pre-campionato. I granata sono attesi in Trentino in serata, i lavori sul campo cominceranno da domani. Ancora assente Soualiho Meitè, che si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.