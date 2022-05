tmw Torino, Vagnati monitora Laurentie del Lorient. Sul taccuino anche Solomon

Davide Vagnati nelle scorse settimane è stato in Francia per monitorare Armand Laurentie, ala destra del Lorient. Il ds del Torino ha assistito alla sfida col Nizza e ha avuto un incontro con la dirigenza per sondare il terreno. Laurentie, classe '98, è uno dei nomi sul taccuino insieme a Manor Solomon dello Shakhtar Donetsk.