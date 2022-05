tmw Totti: "Dybala alla Roma? Pronto a dargli la 10, ma non sono io a decidere"

A margine dell'Integration Heroes Match Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finale di Conference League che attende i giallorossi mercoledì contro il Feyenoord e non solo: "Sarà una gara difficile - spiega - , è una finale e si tratta sempre di una partita particolare. Quando arrivi in finale, incontri sempre una formazione forte. Che vinca il migliore, speriamo la Roma.

Pensa che Dybala possa diventare un giocatore della Roma?

"Nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà ci sono dinamiche diverse".

Sarebbe pronto a lasciargli la maglia numero dieci?

"Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia. Magari ne preferisce un altro".

Che voto da a Mourinho?

"Per me sempre dieci. Come persona, come tecnico e come personaggio".

Scudetto meritato per il Milan?

"Sì e faccio loro i complimenti. L'Inter? Ha perso il titolo a Bologna".