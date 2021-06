tmw Udinese, Pussetto rimane. A breve l'incontro per il rinnovo del prestito

Proseguirà l'avventura di Ignacio Pussetto all'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'attaccante argentino arrivato in prestito dal Watford lo scorso anno rimarrà in Friuli ancora a titolo temporaneo. È stato fissato per i prossimi giorni l'incontro fra le parti per mettere nel su bianco il nuovo accordo.