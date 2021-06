tmw Young-Inter, Busardò in sede per discutere del rinnovo: il nodo è l'ingaggio del giocatore

Ashley Young-Inter, qualcosa si muove. L'agente Busardò, infatti, in questi minuti si trova presso la sede nerazzurra per discutere del rinnovo dell'esterno inglese, in scadenza a fine giugno. Il neo tecnico Simone Inzaghi si è già espresso favorevolmente nei confronti dell'ex United, ritenendolo una pedina da tenere anche per la prossima stagione. Da definire, però, ci sono gli aspetti economici: per trovare la quadra e l'intesa fra le parti, occorre infatti abbassare l'ingaggio del giocatore, che al momento si attesta sui 3 milioni di euro più bonus.