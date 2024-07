TMW Todibo vuole la Juve, che lavora al prestito con diritto di riscatto. Le ultime sulla trattativa

Cabal, ma non solo. Cristiano Giuntoli era stato chiaro nel giorno della presentazione di Thiago Motta: "Ancora un rinforzo per reparto, almeno". Ed è in questa ottica che il club bianconero si sta muovendo per Jean-Clair Todibo, classe 1999 del Nizza. Il club francese - dal quale è già arrivato anche Khéphren Thuram - ha l'intesa col West Ham disposto a prendere il giocatore a cifre importanti, ma è lo stesso difensore a premere per la Juventus. In questo scenario, francesi e bianconeri stanno provando in queste ore a trovare la quadra.

Reduce da 33 presenze totali nell'ultima stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia, Todibo ha appena concluso la sua quarta stagione in maglia Nizza. Per lui anche un passato poco fortunato con Barcellona e Schalke 04. La Juventus sta lavorando ad una formula di prestito con diritto di riscatto.

Ultime sulla Juventus dal ritiro in Germania presso l'Adidas HQ, situato a Herzogenaurach

La squadra bianconera in serata si è trasferita a Norimberga per la cena di gruppo alla quale sono presenti tutti i giocatori, l'allenatore Thiago Motta e il suo staff al completo, oltre a tutta la dirigenza (presenti Pompilio e Scanavino ma non Calvo che ha lasciato il ritiro in mattinata. Nel frattempo, la Juventus, tramite i canali ufficiali, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Altra seduta di allenamento per la Juventus di mister Thiago Motta, che questa mattina è tornata in campo al centro sportivo di Herzogenaurach in vista del primo impegno stagionale contro i padroni di casa del Norimberga, gara in programma venerdì alle ore 17. Il gruppo ha svolto il programma di riscaldamento, concentrandosi poi sulla tecnica e sulla parte atletica; l'allenamento si è chiuso con la partitella finale. Per domani è previsto nuovamente un menu intenso: doppio allenamento".