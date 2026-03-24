Toldo: "Inter, nessuna crisi. Lautaro ha la faccia da killer, come il Batistuta dei bei tempi"

Francesco Toldo non è uno che parla spesso, ma quando lo fa non è mai banale nelle sue dichiarazioni. L'ex portiere dell'Inter non segue più il calcio con la stessa passione di quando giocava, non è uno di quelli che ha deciso di commentarlo in tv o di fare l'allenatore, però ovviamente si interessa e si informa su quello che accade in Serie A, soprattutto ai nerazzurri, a cui è rimasto particolarmente legato.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso in maniera positiva sulla squadra di Cristian Chivu, facendo intendere come per lui non si tratti assolutamente di crisi, anzi, forse l'eliminazione dalla Champions ha inconsciamente abbassato un po' la tensione: "Resto ottimista, Chivu in avanti ha un mix fortissimo e Lautaro ha una faccia da killer, come il Batistuta dei bei tempi: non lo vorrei mai contro".