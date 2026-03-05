Toldo 'tifa' Fiorentina: "Voglio essere fiducioso. Garantisco per Vanoli: è una bella persona"

Ospite delle frequenze di Radio FirenzeViola, Francesco Toldo, storico ex portiere del club viola, ha commentato il momento della squadra allenata dal suo amico ed ex compagno Paolo Vanoli.

"Dispiace perché la città non lo merita, però voglio essere fiducioso: è stato cambiato l'allenatore e questo è strano perché sembrava un'ottima squadra. Ma Paolo Vanoli, che è un mio grande amico, e lo stimo molto, spero che riesca a salvare la Fiorentina e che questa stagione disastrosa finisca presto. L'occhio di Paolo è allenato, è un allenatore che ha fatto belle esperienze e spero che si tolga dagli ultimi posti. Devono togliersi la paura. Io fortunatamente la paura della retrocessione non l'ho mai provata, ma i ragazzi in questo momento non devono avere paura e questo Vanoli lo sa. La paura ti porta ad indietreggiare in campo e questo ti porta a prendere gol. Spero che Paolo Vanoli riesca a farlo perché è una bella persona, lo garantisco io".

Io non punterei al pareggino ma a mettere a segno qualche vittoria importante. Per fortuna io vedo chi sta peggio".