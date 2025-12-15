Toldo sulla Fiorentina: "Peggio di così non può andare. Punterei ancora su Vanoli"

Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Radio Rai per parlare, tra le altre cose, anche della situazione drammatica dei viola, sempre più ultimi in classifica dopo il ko contro il Verona di ieri: "Mi dispiace tanto di questa situazione. Credo che l'unico appiglio in questo momento sia l'allenatore. Vanoli è arrivato 3-4 giornate, non ha avuto il tempo di cambiare la situazione. Però una scossa credo che la dia. È un ambiente veramente duro quando si è in questa situazione. I tifosi sono molto attaccati alla squadra. Li vedo male male, non sono riusciti a vincere neanche con una diretta concorrente: peggio di così non si può andare, si devono togliere la paura. Devono avere più fiducia in loro stessi questi ragazzi".

Toldo ha poi parlato anche della Nazionale e dei giovani come Palestra e Bartesaghi che potrebbero avere una chance: "A Gattuso il coraggio non manca. Da quando è diventato ct, ho visto un grande cambiamento: più voglia, più spirito, non fa mancare questi valori. Se dovesse esserci un giocatore che merita di essere convocato, lui lo sa già".

Infine il pensiero di Toldo anche sul Mondiale allargato, con 104 partite: "Difficilmente riuscirò a vederle tutte, aspetterò le fasi finali. Mi incuriosirà qualche nazionale diversa".