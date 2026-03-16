Tomczyk guarda al ritorno con la Fiorentina: "Per batterla servirà forse un piccolo miracolo"

Brutta sconfitta in campionato per il Raków Częstochowa, avversario della Fiorentina in Conference League. La formazione polacca ha perso 3-1 in trasferta contro il Górnik Zabrze e, al termine della partita, mister Łukasz Tomczyk ha dato le colpe anche all'impegno europeo di giovedì scorso. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "È stata una partita estremamente dura e combattuta, con tanti contrasti. A questo si sono aggiunti anche il peso della posta in palio, la componente emotiva e la fatica del viaggio. Tutti questi fattori si sono fatti sentire. Alcuni giocatori erano visibilmente provati, inutile negarlo. Avere un giorno di riposo in più ci avrebbe sicuramente aiutato".

Mister Tomczyk ha poi guardato proprio al ritorno degli ottavi di finale di Conference con la Viola, in programma giovedì prossimo in Polonia: "Dobbiamo restare compatti, perché giovedì ci attende una gara molto impegnativa e di grande livello. Per battere un avversario forte come la Fiorentina serviranno unità di squadra e forse anche un piccolo miracolo".

Tomczyk ha inoltre confermato l’assenza di un elemento importante per il prossimo impegno: "Per quanto riguarda Tomasz Pieńko, temo si tratti di un infortunio piuttosto serio. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle quattro settimane, quindi non sarà disponibile già dalla prossima partita".