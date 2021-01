Tomori, che personalità: "Non dobbiamo aver paura di dirlo: crediamo nello Scudetto"

Giovane ma con le idee ben chiare. Fikayo Tomori, nuovo difensore del Milan, ha spiegato in sede di presentazione di credere nel sogno Scudetto. "Certo, ovviamente, sono arrivato con la squadra in cima alla classifica ed è un obiettivo a cui tutti crediamo. Sarebbe un trofeo in più da aggiungere alla storia del Milan e anche io voglio contribuire, non dobbiamo avere paura di dirlo, ci crediamo".