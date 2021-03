Tomori: "Le parole di Maldini fanno piacere. Ora penso al Milan, poi sul futuro vedremo"

E' vigilia di Europa League per il Milan di Pioli, atteso domani a Old Trafford dall'andata degli ottavi di finale contro il Manchester United. "Maldini ha parlato di me come grande talento? Ovviamente è stato molto bello, soprattutto da Maldini, mi dà fiducia - ha sottolineato il difensore rossonero Fikayo Tomori, intervenuto in conferenza stampa - Continuo a fare ciò che ho sempre fatto. Voglio giocare bene per me e per la mia squadra, mi focalizzo su quello che sta succedendo in questo momento, poi sul futuro vedremo. Ma sentire queste parole da Maldini mi fa piacere".

