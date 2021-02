Tomori rientrerà al Chelsea dopo il prestito al Milan? Tuchel: "Ha un potenziale importante..."

Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier col Southampton, è stato interpellato anche sul possibile ritorno alla base di Fikayo Tomori al termine di questa stagione: "A essere sincero finora non ho passato molto tempo a pensare a Tomori... Non perché non mi piaccia o perché non creda nel suo potenziale, ma semplicemente perché non ne ho avuto il tempo materiale. Ogni minuto che trascorro qui a Cobham è per i ragazzi che oggi fanno parte della rosa del Chelsea. Per questo club è una tradizione mandare tanti giocatori in prestito perché possano trovare lo spazio che non hanno avuto a Londra, questo è positivo ed è sempre un bel segnale. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi parleremo con la società di tutti i nostri calciatori in giro per il mondo, compreso Fikayo, e guarderemo al futuro. Nello specifico, Tomori ha un potenziale importante, ma al momento non penso a queste cose".

Il giovane difensore inglese, arrivato in prestito al Milan nella sessione di mercato invernale, ha già collezionato 5 presenze coi rossoneri di mister Pioli.