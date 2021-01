Toni: "Napoli carico, Gattuso vuole la Coppa. Juve, fondamentale il recupero di Cuadrado"

Ai microfoni di Rai Uno, Luca Toni, ex attaccante della Nazionale italiana e compagno di Pirlo e Gattuso, ha parlato a pochi minuti della sfida tra Juventus e Napoli, valida per la Supercoppa Italiana: "Sarà un Napoli carico vorrà portare a casa un'altra Coppa in una partita importante come quella contro la Juventus. Lozano sarà un brutto cliente per Cuadrado ma anche il messicano dovrà stare attento. Per i bianconeri è un recupero fondamentale".