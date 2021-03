TOP 100 TMW - Brozovic crocodile rock. Morata, si può dare di più. Posizioni dalla 80 alla 76

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 80 alla 76:

80 - MARTEN DE ROON (Atalanta) 6.15

Stagione a due facce fin qui per l'olandese, che è partito con qualche difficoltà e un problema fisico che l'ha costretto a saltare due partite. A metà dicembre incomincia l'ascesa e nel 2021 il suo rendimento registra un'impennata e l'ultima partita contro il Verona ne evidenzia uno stato di grazia fisico e mentale. Uomo ovunque nel centrocampo ed elemento imprescindibile per Gasperini.

79 - MARCELO BROZOVIC (Inter) 6.15

Elemento prezioso nel centrocampo di Conte: fondamentale nella rottura del gioco e nella costruzione, accompagna i compagni di squadra nella fase offensiva e i sei assist fin qui serviti (due dei quali alla Roma) lo dimostrano. Stagione in crescendo come quella dell'Inter con un inizio dove poteva fare di più fino alle prestazioni attuali, quasi sempre oltre la sufficienza. Per Conte non si tocca: solo una panchina contro il Benevento. A fermarlo finora solo il Covid.

78 - GIANLUCA SCAMACCA (Genoa) 6.15

Uomo mercato già nell'ultima finestra di mercato, ha mezzi fisci e tecnici per sfondare e fin qui gli è mancato solo il gol. Contro il Parma però entra in campo e decide la partita con una doppietta, la prima in Serie A. Può essere la prima di una lunga serie e sarà interessante vederlo all'opera in questo finale di stagione.

77 - MATTIA DESTRO (Genoa) 6.15

Se Scamacca fin qui non ha giocato tantissimo la colpa (o il merito, a seconda dei punti di vista) è dell'ex Bologna che in questa stagione sta vivendo una vera e propria rinascita professionale. Da metà dicembre al 31 gennaio è stato uno dei centravanti più prolifici in assoluto con 8 reti in altrettante partite. Non va in doppia cifra da quattro stagioni, gli manca solo un acuto.

76 - ALVARO MORATA (Juventus) 6.15

Nell'ultimo mese ha alzato la sua media gol, grazie alla rete contro lo Spezia e alla doppietta (più assist) alla Lazio. Complessivamente il bottino non è dei più esaltanti e in alcune partite la prestazione è stata ben al di sotto dell'insufficienza. Al netto di qualche ottima prova si potrebbe dare di più.