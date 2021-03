TOP 100 TMW - Locatelli in rampa di lancio, Theo Hernandez rallenta. Posizioni dalla 65 alla 61

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 65 alla 61:

65 - MANUEL LOCATELLI (Sassuolo) 6.17

A Sassuolo ha trovato la giusta dimensione e un allenatore perfetto, che ne esalta le caratteristiche. Lui sta rispondendo sempre presente, con prestazioni maiuscole. Mancini lo ha già testato e con ogni probabilità lo porterà all'Europeo. Il piccolo Manuel è finalmente diventato grande e i tempi per il passaggio a una big sono maturi: la Juventus è pronta all'assalto ma anche all'estero lo stanno tenendo d'occhio.

64 - ANDREA PETAGNA (Napoli) 6.17

Arrivato come alternativa ai titolari, prima di infortunarsi è riuscito sempre a ritagliarsi uno spazio più o meno grande. Fondamentale il suo apporto quando il Napoli si è trovato in emergenza. Un gol ogni 230' non è una brutta media e anche quando non segna dà il suo contributo e la partita contro la Fiorentina ne è l'esempio: nonostante il 6-0 non segna ma le sponde per i primi due gol che sbloccano la goleada sono sue.

63 - THEO HERNANDEZ (Milan) 6.17

È uno dei terzini più forti in circolazione e non a caso a Monaco di Baviera qualche domanda su quale fosse il vero Hernandez da prendere se la sono posta. Quattro reti, altrettanti assist: devastante nella prima parte di stagione, meno con l'arrivo del 2021 ma come del resto anche i compagni di squadra. Anche quando non è in giornata di grazia una sua accelerazione puà svoltare la partita. Quando è in palla può capitare anche che segni una doppietta, come contro il Parma.

62 - STEFAN DE VRIJ (Inter) 6.17

Baluardo difensivo dell'Inter di Antonio Conte, sempre presente e imprescindibile per una squadra che ha l'obbligo di vincere lo Scudetto. Rendimento costante senza particolari picchi ma che non lo vedono quasi mai al di sotto della sufficienza. Una sola giornata storta finora, nel 2-2 casalingo contro il Parma. E parliamo di quasi cinque mesi fa.

61 - FEDERICO DIMARCO (Hellas Verona) 6.17

Dopo l'apprendistato della stagione passata, una delle grandi promesse del calcio italiano sta finalmente esplodendo. Quattro reti segnate, di cui tre che sono delle vere e proprie perle per coordinazione, potenza e precisione. E come se non bastasse riesce anche a servire preziosi assist per i compagni di squadra. In Juric ha trovato il maestro perfetto per la crescita ed è una fortuna perché ha solo 23 anni.