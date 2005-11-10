Roma, paradosso Soulé. Koné si avvicina al Manchester United: manca solo l'offerta

Mentre cerca disperatamente un innesto offensivo, la Roma è più vicina ad una cessione: Soulé-Fiorentina complicata, ma Kone può finire oltremanica

Sul mercato, poi no, ora però Matias Soulé è di nuovo in bilico e qualora dovessero pervenire offerte ritenute congrue dalla Roma potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni visto che l'esterno argentino - insieme a Dybala - è l'unico giocatore puro in quel ruolo e ha già detto "no" all'Al Ahli.

La situazione

Nelle ultime ore è emersa la Fiorentina come possibilità: la Viola si incaricherebbe pure dell'ingaggio (poco più di 2 milioni l'anno) ma la richiesta di 35 milioni è troppo elevata per i gusti della Viola. Eppure, visto che la dirigenza giallorossa non è ancora riuscita a mettere le mani su un profilo richiesto da Gasperini in quella zona di campo, oggi il 23enne argentino potrebbe anche rimanere nella Capitale. Non v'è certezza, se non che di offerte concrete non ne sono arrivate.

Altri casi

Occhio a Manu Koné: il centrocampista francese, che ha impressionato al Mondiale con la Nazionale di Deschamps, ha guadagnato estimatori in Premier League e pure in Arabia. L'Al Ahli potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquistare dalla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson saltato: il semaforo verde da parte sua sarebbe già stato manifestato, ma il club capitolino vorrebbe incassare quantomeno 50 milioni di euro per lasciarlo andare. E ora attende.