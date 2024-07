Ufficiale Torino, arriva in prestito dal Wisla Cracovia il classe 2006 Jakub Krzyzanowski

vedi letture

Nuovo innesto dalla Polonia per il Torino ed in particolare dal Wisla Cracovia. Con un post il club polacco ha ufficializzato il rinnovo fino al giugno 2026 con opzione di Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro classe 2006, e contestualmente la sua cessione in prestito al club granata.

Attese per le prossime ore le visite mediche del ragazzo con la società del presidente Urbano Cairo.