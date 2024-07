Un nuovo Kiwior? Jakub Krzyzanowski: un leader classe 2006 per il nuovo Torino di Vanoli

vedi letture

Colpo in prospettiva per il Torino di Urbano Cairo che nelle ultime ore ha definito l'operazione legata all'arrivo di Jakub Krzyzanowski, difensore classe 2006 di proprietà del Wisla Cracovia. Il club a scelto di puntare forte sul giocatore che inizialmente si aggregherà alla Primavera ma che nelle idee del club troverà spazio anche in prima squadra nel corso della stagione. La scorsa stagione, nonostante la giovanissima età, ha trovato discreto spazio in prima squadra come dimostrano le 21 presenze fra campionato e Coppa di Polonia.

Come detto, parliamo di un giovane e promettente difensore polacco che milita nel Wisła Kraków, uno dei club storici della Polonia. Essendo nato nel 2006, è ancora agli inizi della sua carriera, ma ha già mostrato notevoli capacità che lo rendono un talento da tenere d'occhio. Krzyżanowski è stato convocato anche nelle nazionali giovanili della Polonia, dove ha rappresentato il suo paese in varie competizioni internazionali.

Nonostante la giovane età, Krzyżanowski possiede una buona struttura fisica che gli permette di competere efficacemente nei duelli aerei e nei contrasti. La sua altezza e forza fisica sono caratteristiche chiave del suo gioco difensivo. Buona anche la sua capacità di impostare il gioco dalla difesa, anche se nel lavoro difensivo che sa fare la differenza. Krzyżanowski ha mostrato qualità di leadership, spesso guidando la linea difensiva con sicurezza e determinazione, tutte qualità che gli sono valse la recente chiamata del Bologna e del direttore sportivo rossoblù Sartori, che in quei mercati pesca spesso e bene. Alla fine però, è stato il Torino di Vagnati a spuntarla.