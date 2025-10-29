Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Baroni: "Abbiamo alzato il livello di attenzione. Oggi tutti hanno fatto bene"

Torino, Baroni: "Abbiamo alzato il livello di attenzione. Oggi tutti hanno fatto bene"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:43Serie A
Lidia Vivaldi

Al termine della sfida contro il Bologna, il tecnico del Torino Marco Baroni ha commentato la prestazione della squadra granata, uscita con un punto dallo stadio Dall'Ara:

"Rispetto a inizio campionato abbiamo alzato il livello di attenzione, di compattezza - ha dichiarato a DAZN -. Io credo molto in questo gruppo, ha dei margini di miglioramento importanti. Oggi nel primo tempo la squadra ha fatto, difensivamente, una partita molto attenta. Dovremo migliorare qualcosa nella gestione della palla ma lo faremo. Oggi tutti hanno fatto bene, volevamo fare questo tipo di partita perché il Bologna è una squadra molto veemente, porta pressione, ti mette in grande difficoltà. Avevamo bisogno di calarci in questa gara con questa veemenza, attenzione e dedizione di squadra, e lo abbiamo fatto. Faccio i complimenti ai ragazzi, a chi è partito dal primo minuto ma anche ai subentrati, che sono entrati in un momento difficile della partita e sotto certi aspetti hanno migliorato il palleggio. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti, magari è mancato un pizzico di lucidità."

Il prossimo step è riuscire a essere più cinici?
"Sono d'accordo. Abbiamo avuto delle transizioni importanti, a parte la traversa di Adams abbiamo avuto anche altre occasioni. Nella rifinitura, nell'ultimo passaggio, nel cross, dobbiamo fare qualcosa di più ma lo faremo. Come ho sempre detto, anche se non mi piace chiedere tempo, dobbiamo mettere dentro settimane di allenamento. Il gruppo si spende sempre molto, sicuramente questo ci aiuta e ci avvantaggerà".

Articoli correlati
Il Torino inchioda sullo 0-0 il Bologna, che senza Italiano fa due pareggi in campionato... Il Torino inchioda sullo 0-0 il Bologna, che senza Italiano fa due pareggi in campionato
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera. Aspettiamo Zapata: sta crescendo" Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera. Aspettiamo Zapata: sta crescendo"
Bologna, Niccolini: "Ci sono mancate velocità e qualità. Ecco quando torna Immobile"... Bologna, Niccolini: "Ci sono mancate velocità e qualità. Ecco quando torna Immobile"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"... Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare" Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti" Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"... Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato... Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"... Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"... Genoa, Vieira: "Sconfitta molto pesante, prendere gol dopo tre minuti è stato frustrante"
Fiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"... Live TMWFiorentina, Mari: "Giusti i fischi dei tifosi, stiamo facendo il massimo per vincere"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
2 Marsiglia, paura per Nadir: sviene in campo. De Zerbi: "Siamo preoccupati, è in ospedale"
3 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
5 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti è (o meglio sarà) il nuovo allenatore della Juventus. Firma e primi passi alla Continassa in arrivo
Immagine top news n.1 Dopo la Fiorentina, anche il Genoa fa quadrato attorno al tecnico: fiducia e conferma per Vieira
Immagine top news n.2 Fiorentina, è crisi totale. Ma la società non mette in discussione la panchina di Pioli
Immagine top news n.3 Una risposta forte, chiara e non scontata dell'Inter ai tentativi di fuga di Napoli e Roma
Immagine top news n.4 Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Immagine top news n.5 Serie A, classifica aggiornata: sprofondo Genoa e Fiorentina. L'Inter a caccia delle prime due
Immagine top news n.6 L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu
Immagine top news n.7 Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, è un ritmo comunque da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Barbieri: "Felicissimi della vittoria, nel secondo tempo sono cresciuto"
Immagine news Serie A n.2 Como, Caqueret: "Grande errore nel primo tempo, ma ho continuato a giocare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Hermoso: "Nuovo ciclo per me qui, ce la giochiamo con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vasquez: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Ho fatto un'ottima partita. In questo nuovo ruolo devo stare concentrato 90'"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Hermoso: "Contento per il gol e per la vittoria. Di questa squadra amo la mentalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, idea concreta Leandro Rinaudo nuovo ds
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti dopo il pari di Spezia: "Cresciuti molto nella ripresa, abbiamo margini"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”
Immagine news Serie B n.4 Spezia, D'Angelo deluso: "Meritavamo di vincere. Sarr? Sono cose che capitano"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Siamo un gruppo coeso, bene nel secondo tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "La gara di Coppa la dice lunga sullo spirito della mia squadra"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro quasi completo degli Ottavi di Finale: mancano due match
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Crollano Benevento e Vicenza. Potenza di rigore
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "Felice della prestazione con la Juve NG. Ma abbiamo concretizzato poco"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Ancora un dispiacere. Ma testa al Carpi: servirà una prestazione importante"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…