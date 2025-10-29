Torino, Baroni: "Abbiamo alzato il livello di attenzione. Oggi tutti hanno fatto bene"

Al termine della sfida contro il Bologna, il tecnico del Torino Marco Baroni ha commentato la prestazione della squadra granata, uscita con un punto dallo stadio Dall'Ara:

"Rispetto a inizio campionato abbiamo alzato il livello di attenzione, di compattezza - ha dichiarato a DAZN -. Io credo molto in questo gruppo, ha dei margini di miglioramento importanti. Oggi nel primo tempo la squadra ha fatto, difensivamente, una partita molto attenta. Dovremo migliorare qualcosa nella gestione della palla ma lo faremo. Oggi tutti hanno fatto bene, volevamo fare questo tipo di partita perché il Bologna è una squadra molto veemente, porta pressione, ti mette in grande difficoltà. Avevamo bisogno di calarci in questa gara con questa veemenza, attenzione e dedizione di squadra, e lo abbiamo fatto. Faccio i complimenti ai ragazzi, a chi è partito dal primo minuto ma anche ai subentrati, che sono entrati in un momento difficile della partita e sotto certi aspetti hanno migliorato il palleggio. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti, magari è mancato un pizzico di lucidità."

Il prossimo step è riuscire a essere più cinici?

"Sono d'accordo. Abbiamo avuto delle transizioni importanti, a parte la traversa di Adams abbiamo avuto anche altre occasioni. Nella rifinitura, nell'ultimo passaggio, nel cross, dobbiamo fare qualcosa di più ma lo faremo. Come ho sempre detto, anche se non mi piace chiedere tempo, dobbiamo mettere dentro settimane di allenamento. Il gruppo si spende sempre molto, sicuramente questo ci aiuta e ci avvantaggerà".