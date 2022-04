Torino, Belotti cresce: il Gallo punta alla convocazione già per la sfida all'Atalanta

vedi letture

In forte crescita le condizioni di Andrea Belotti, capitano e centravanti del Torino: il bomber granata, stando a quanto da noi raccolto, punta alla convocazione già per domani, quando la squadra di Juric affronterà l'Atalanta in uno dei tre recuperi di Serie A.