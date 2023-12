Torino, Cairo parla di mercato: "A gennaio niente nuovi portieri. E Gemello può rinnovare"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi sull'attualità di casa granata:

Cosa può dire su Vlasic, sembrato in crescita nelle ultime uscite?

"Io ci credo... Sta crescendo, come si è visto nell'ultima col Bologna che aveva fatto un gol spettacolare che non ho ancora capito perché gli hanno annullato. Ha avuto un inizio meno brillante perché ha fatto poca preparazione con noi, ma lo vedo bene".

Lunedì la sfida all'Atalanta, ovvero la squadra che è stata vicina a Buongiorno in estate...

"E' stato felice di restare con noi... Sta facendo molto bene, ha fatto anche una grande partita in Nazionale. Sono felicissimo di averlo tenuto, è un ottimo giocatore e un ragazzo per bene".

Come sta la squadra?

"In settimana non li ho visti, però sono in contatto con Vagnati che mi dice che sono tutti motivati. Peccato per la scorsa partita, abbiamo dominato per 55-60 minuti, poi abbiamo preso quel gol... Io sono fiducioso comunque, dobbiamo essere solo più focalizzati e più bravi a reagire quando prendiamo gol".

Può arrivare un nuovo portiere a gennaio?

"Assolutamente no, nella maniera più assoluta. Su Milinkovic crediamo molto, Gemello ha avuto una giornata sfortunata ma ha grande potenziale e anche su Popa crediamo".

Gemello può rinnovare?

"E' una questione che ha in mano Vagnati, ma credo di sì. Magari ci sono delle divergenze economiche ma penso che si possa arrivare al rinnovo".

L'obiettivo è tornare in Europa?

"Meno ne parliamo meglio è... Prima del Bologna se ne è parlato, poi abbiamo perso in modo rocambolesco. Pensiamo partita per partita, con l'obiettivo di migliorare gli ultimi due anni. Ma ci dobbiamo focalizzare sulle singole partite senza voli pindarici, uno li obiettivi li ha ma è meglio tenerli custoditi".