Torino, Casadei: "Contenti della vittoria. Dobbiamo creare di più. Gol? Importante sbloccarci"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:19Serie A
di Giuseppe Lenoci

Protagonista del match contro il Pisa, Cesare Casadei ha commentato l'incontro ai microfoni di Mediaset: "Siamo molto contenti della vittoria, ora testa al campionato. Sicuramente, non importa chi segna: cerchiamo tutti di dare il massimo e se arriva il gol, sono ancora più contento. Dobbiamo creare di più a livello di gioco, cresceremo tanto e proveremo in tutti i modi a migliorare in fretta"

