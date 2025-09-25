Torino, Casadei: "Contenti della vittoria. Dobbiamo creare di più. Gol? Importante sbloccarci"
TUTTO mercato WEB
Protagonista del match contro il Pisa, Cesare Casadei ha commentato l'incontro ai microfoni di Mediaset: "Siamo molto contenti della vittoria, ora testa al campionato. Sicuramente, non importa chi segna: cerchiamo tutti di dare il massimo e se arriva il gol, sono ancora più contento. Dobbiamo creare di più a livello di gioco, cresceremo tanto e proveremo in tutti i modi a migliorare in fretta"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
Le più lette
1 Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
L'Aston Villa si sblocca proprio contro il Bologna: prima vittoria stagionale, decide (ancora) McGinn
Spalletti fa i complimenti a Gattuso. Poi sul Napoli: "Conte e il club hanno lavorato veramente bene"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile