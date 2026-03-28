Focus TMW Torino, come vanno i prestiti in Serie B: Cacciamani alla grande. Balcot? Otto minuti

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Torino.

Alessandro Dellavalle (difensore, Modena) - Seconda stagione in gialloblù per il difensore. Quest'anno, però, complice un livello più alto della retroguardia emiliana di spazio a disposizione ne ha trovato meno. Solo otto le presenze dal primo minuto.

Alessio Cacciamani (esterno, Juve Stabia) - Alla prima uscita lontano dai colori granata il giocatore jesino si è subito distinto. Esterno di centrocampo dinamico e performante. Si è meritato anche la convocazione in Under21.

Pietro Pellegri (attaccante, Empoli) - Inizia la stagione dovendo smaltire i postumi della rottura del legamento crociato rimediata lo scorso anno. Chiude la medesima stagione con lo stesso tipo d'infortunio. Nel mezzo 12 presenze e 3 gol.

Alì Dembele (esterno, Mantova) - Saluta il Toro a gennaio approdando al club virgiliano. Modesto lo utilizza come esterno destro di centrocampo. Otto presenze su otto da titolare. Non male come impatto.

Aaron Ciammaglichella (centrocampista, Juve Stabia) - Nella passata stagione in sei mesi a Terni mise a referto 7 presenze e 1 gol. In questa, complice un problema al ginocchio, con le Vespe si è visto in campo una sola volta lo scorso dicembre. Dal quel momento è disponibile ma stabilmente in panchina.

Marco Dalla Vecchia (centrocampista, Virtus Entella) - Prima esperienza nel calcio professionistico per il classe 2005 di Pordenone. Ventinove presenze con i Diavoli Neri, quasi equamente suddivise fra titolarità e subentri. Anche un assist a referto.

Jonathan Silva (centrocampista, Padova) - L'avventura in Veneto inizia con una frattura al metatarso. Prosegue con un problema muscolare e si chiude con un altro ko. Nel mezzo 13 presenze.

Come Balcot (terzino destro, Mantova) - Sei mesi a Terni, poi l'approdo alla corte di Modesto. Apporto veramente esiguo con due presenze per un totale di soli 8'.